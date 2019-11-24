فوز صعب لليكرز يبقيه متصدرا









اسماء السيد - حقق لوس أنجليس ليكرز مع نجمه ليبرون جيمس فوزه السابع تواليا في الدوري الاميركي لمحترفي كرة السلة، بصعوبة كبيرة السبت على ارض ممفيس غريزليز 109-108.

سجل "الملك" جيمس 30 نقطة و6 متابعات وساعده زميله النجم أنتوني ديفيس بتسجيل 22 نقطة و5 صدات، ليحقق ليكرز فوزا صعبا على مضيفه.

وسجل جيمس كرة من تحت السلة قبل دقيقة و30 ثانية على نهاية الوقت، ليختم سلسلة من سبع نقاط متتالية وضعت فريقه في المقدمة 107-105.

وكانت لممفيس فرصة لحسم المباراة قبل ثانية وثلاثة أعشار من الثانية، لكن تعثر جارن جاكسون حرمه ذلك.

قال جيمس "لقد كان توقيت تسديدنا وايقافهم جيدا. بعد تسجيلهم الكثير من النقاط في الشوط الاول (63) اوقفناهم عند 45 في الثاني".

فبعد الفوز على مضيفه أوكلاهوما 130-127 الجمعة، أدرك جيمس ان المباراة الثانية تواليا خارج ملعبه ستكون صعبة "سجلوا 10 ثلاثيات في الشوط الاول، تفوقوا علينا في كل شيء، الرميات الحرة، الهجمات المرتدة السريعة، كل شيء. حافظنا على تماسكنا".

تابع "نظرا للطريقة التي بدأوا فيها، لقد حققنا فوزا جيدا".

وسجل للخاسر جامل مورانت 26 نقطة وجاي كراودر 21 نقطة وجارن جاكسون جونيور 20 نقطة.

ورفع ليكرز رصيده الى 14 فوزا مقابل خسارتين فقط في صدارة الدوري، بفارق فوز عن ميلووكي باكس الفائز على ضيفه ديترويت بيستونز 104-90.

وعلى غرار ليكرز، حصد باكس فوزه السابع تواليا، بفضل 28 نقطة من نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

أما تورونتو رابتورز حامل اللقب فحقق فوزه الحادي عشر على مضيفه اتلانتا هوكس 119-116. وبرز النجم الكاميروني باسكال سياكام مع 34 نقطة، واضاف فريد فان فليت 25 نقطة ونورمان باول 20 نقطة.

واصبح زاك لافين ثالث لاعب في تاريخ الدوري، بعد ستيفن كوري وكلاي تومسون لاعبي غولدن ستايت ووريرز ، يسجل 13 ثلاثية أو أكثر في مباراة في الدوري، عندما قاد شيكاغو بولز الى الفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 116-115.

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وسجل لافين (24 عاما) 49 نقطة بينها 13 ثلاثية وهو أعلى رصيد في مسيرته التي بدأها مع مينيسوتا تيمبروولفز، بينها رمية ثلاثية حسمت المباراة.

وسجل لافين 17 تسديدة من 28 محاولة، ليحقق بولز فوزه السادس مقابل 11 خسارة.

ولدى الخاسر الذي اهدر تقدما بلغ خمس نقاط في آخر ثماني ثوان، سجل تيري روزيير 28 نقطة.

- انتهاء سلسلة سبيرز المخيبة -

وأنهى سان انتونيو سبيرز سلسلة من 8 خسارات متتالية بفوزه على مضيفه نيويورك نيكس الجريح 111-104.

ووصل تقدم سبيرز الى 24 نقطة في المباراة، وكان أفضل مسجليه لاعب ارتكازه لاماركوس اولدريدج (23 نقطة) واضاف ديمار ديروزان 21 نقطة و9 متابعات.

وكانت سلسلة الخسارات الثماني هي الاطول لسبيرز منذ موسم 1996-1997، عندما كان مدربه الحالي غريغ بوبوفيتش مديرا عاما وبوب هيل مدربا.

ومنح بوبوفيتش الذي قاد فريقه الى خمسة القاب في الدوري الثقة للاعبين قبل المباراة "اسباب الخسارة والفوز تبقى هي ذاتها. لذا نستمر في العمل كل يوم".

ولدى الخاسر الذي يحتل وصافة القاع في الترتيب العام، كان ماركوس موريس افضل مسجل مع 20 نقطة.

وبعد انتقال جيمي باتلر الى ميامي هيت المتألق مطلع هذا الموسم، مني بخسارة كبيرة على ارض فريقه السابق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 86-113.

ووصل تقدم فيلادلفيا في هذه المباراة الى 41 نقطة وكان افضل مسجليه جوش ريتشاردسون مع 32 نقطة واضاف لاعب الارتكاز الكاميروني جويل امبيد 23 نقطة و11 متابعة، ليحقق فوزه الرابع تواليا.

واكتفى باتلر بتسجيل 11 نقطة وقد تعرض لصافرات استهجان من جماهير فريقه السابق، اذ نجح بتسجيل 4 كرات من 13 محاولة.