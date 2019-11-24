المنتخب الأولمبي يكشف موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، أن المدير الفني شوقي غريب شارك اللاعبين قبل اختيار القائمة المكونة من 21 لاعبا في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وقال عبدالكريم في ضيافة برنامج "العبها صح" عبر قناة "تايم سبورتس" الأحد: "شوقي غريب قام خلال معسكر سبتمبر بإعطاء كل لاعب ورقة لتدوين اختياراته قبل الاستقرار على القائمة النهائية".

وأضاف: "شاركنا اللاعبين في كل صغيرة وكبيرة منذ أول يوم لفترة الإعداد حتى يتحملون المسؤولية مع الجهاز الفني ويشعر بقيمة تمثيل منتخب مصر والوقوف على منصات التتويج لرفع اسم مصر".

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وتحدث عبد الكريم عن إمكانية انضمام محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 قائلا: "الجميع يتحدث عن أنه حارس مصر الأول، لكن ذلك الأمر سابق لأوانه".

وأكمل: "سنختار قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في الأولمبياد خلال شهر يونيو المقبل، ولن ندرس أي شيء قبل ذلك الوقت تحسبًا لحالة اللاعبين الفنية والمزاجية، بجانب الإصابات -لا قدر الله-".

وتابع: "ليس تقليلا من أي حارس آخر، لكني توليت تدريب محمد الشناوي مع طلائع الجيش ويعد واحدًا من أولادي واللاعبين الذين أفتخر بهم، حيث تربطني به علاقة جيدة وعلى تواصل دائم معه".

وأتم قائلا: "أثق أن الأندية ستعيد حساباتها مع الحراس الأربعة في المنتخب الأولمبي، سواء محمد صبحي في الزمالك أو عمر رضوان في الجونة أو عمر صلاح في سموحة أو مصطفى شوبير في الأهلي".