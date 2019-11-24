آل الشيخ يكشف رسالة الخطيب له بعد تتويج الهلال بأبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تلقيه لتهنئة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بمناسبة تتويج الهلال السعودي بدوري أبطال أسيا.

توج فريق الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على مضيفه اوراوا ريد دياموندز الياباني 2 /صفر في إياب نهائي البطولة.

وأكمل الهلال عقد المشاركين في مونديال الأندية الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر المقبل.

وكتب آل الشيخ من خلال صفحته على "فيس بوك" " تلقيت تهنئة غالية من اخي محمود الخطيب رئيس الأهلي بمناسبة فوز الهلال بكأس آسيا وتأهله لبطولة العالم للأندية".

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واختتم "عقبال النادي الأهلي يارب".

ونجح الهلال في معادلة إنجاز بوهانج ستيلرز في صدارة قائمة الفرق الأكثر إحرازا للقب برصيد ثلاثة ألقاب متساويا مع النادي الكوري.

وسجل بذلك الهلال مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الحالي حيث كان آخر فوز للفريق بدوري الأبطال الأسيوي في عام 2000 قبل سنوات من إقامة مونديال الأندية بشكله الحالي.

الجدير بالذكر، أن الهلال السعودي من المقرر أن يفتتح مشواره بكأس العالم للأندية 2019 في قطر بمواجهة الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا بربع نهائي البطولة.