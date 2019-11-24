مصدر بالزمالك لمصراوي: طارق حامد قد لا يشارك في مباراة إنبي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

كشف مصدر بالزمالك صعوبة لحاق طارق حامد لاعب الفريق الأول بمباراة الأبيض أمام إنبي المقرر إقامتها غدًا الاثنين ببطولة الدوري.

ويحل الزمالك ضيفًا على إنبي في مباراة الجولة السادسة من بطولة الدوري، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب السلام.

وأكد المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي أن طارق حامد لم ينته من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له منذ عودته من صفوف المنتخب الوطني لذلك من الصعب مشاركته في مباراة الغد.

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وأوضح المصدر أن الصربي ميتشو مدرب الزمالك يدرس عدم ضمه بسبب استمرار حالة الاجهاد التي يعاني منها اللاعب.

وقال إن الجهاز الفني سيحسم موقف اللاعب النهائي عند الإعلان عن القائمة مساء اليوم الأحد، لافتًا إلى أن ميتشو قد يضمه في حال استطاع المشاركة بشكل جيد في تدريب اليوم.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 10 نقاط (خاض 4 جولات)، بينما يتذيل إنبي جدول الدوري برصيد نقطة واحدة (خاض 5 جولات).