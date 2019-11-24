رسائل تركي آل الشيخ وأبو تريكة للهلال بعد زعامة آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتفل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا بعد الفوز في المباراة النهائية على أوراوا الياباني بنتيجة (2-0) في مباراة الإياب مساء الأحد.

وتفوق الهلال بنتيجة (3-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعدما فاز في المباراة الأولى بهدف دون رد، لينجح في معادلة إنجاز بوهانج ستيلرز الكوري في صدارة قائمة الفرق الأكثر إحرازا للقب برصيد ثلاثة ألقاب.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ألف مبروك، الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شيء داخل البوليفارد بمناسبة فوز الهلال.. وألعاب نارية الساعة 9".

ونشر صورة له مرتديا قميص الزعيم ويقبل شعاره وعلق عليها قائلا: "الحمدالله مبروك".

Advertisements

وهنأ محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، فريق الهلال برسالة عبر تويتر قال فيها: "هناك أندية وُلدت لحصد البطولات منها الهلال السعودي".

وأضاف: "مبروك لزعيم آسيا بطولة دوري أبطال آسيا.. ما لها غير الزعيم فرحة كبيرة وفوز عظيم مبروك لكل العرب".

كما كتب الصخرة وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب المسابق: "مبروك للهلال انتصار مستحق من مباراة الذهاب.. بالتوفيق في كأس العالم للأندية إن شاء الله".

يذكر أن الهلال سجل مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الحالي، وأكمل عقد المشاركين في مونديال الأندية الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر المقبل.