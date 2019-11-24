بالمواعيد.. مونديال الأندية يكتمل.. تعرف على طريق ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

جاء تتويج الهلال السعودي بدوري أبطال أسيا ليُكمل عقد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية نسخة عام 2019 والتي ستقام بقطر.

ومن المقرر أن تستضيف قطر النسخة قبل الأخيرة من كأس العالم للأندية بالشكل الحالي، في الفترة بين 11 حتى 21 من شهر ديسمبر المقبل.

واكتمل عقد الأندية المشاركة على النحو التالي:

- السد القطري (ممثل البلد المستضيف).

- ليفربول الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا).

- فلامينجو البرازيلي (بطل كأس ليبرتادوريس).

- الهلال السعودي (بطل دوري أبطال أسيا).

- الترجي الرياضي التونسي (بطل دوري أبطال أفريقيا).

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- مونتيري المكسيكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف).

- هينيجن من نيو كاليدونيا (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا).

مشوار البطولة

وسوف تُفتتح مباريات كأس العالم للأندية يوم 11 من شهر ديسمبر بمباراة السد القطري وهينيجن بطل أوقيانوسيا.

ويشهد يوم 14 ديسمبر مواجهات دور ربع النهائي، حيث يصطدم الترجي التونسي بالهلال السعودي، بينما يلعب الفائز من السد وهينيجن مع مونتيري المكسيكي.

الخاسر من مباراتي ربع النهائي يلعب مباراة تحديد المركز الخامس يوم 17 ديسمبر.

ويقام يوم 17 ديسمبر أيضا، مباراة نصف النهائي الأول بين فلامينجو البرازيلي، والفائز من مباراة الترجي والهلال السعودي.

ويفتتح نادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له المصري محمد صلاح، مبارياته في مونديال الأندية يوم 18 ديسمبر بنصف النهائي بملاقاة الفائز من مونتيري المكسيكي والمتأهل من (السد وهنيجين).

وتُختتم منافسات كأس العالم للأندية 2019 بقطر بالمباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث يوم 21 من شهر ديسمبر.