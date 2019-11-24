تقرير.. الهلال يتجاوز لعنة الـ"19 عاما" في آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

صدمات متتالية عاشتها جماهير فريق الهلال السعودي على مدار 19 عامًا، منذ التتويج الأخير للفريق بدوري أبطال آسيا عام 2000 على حساب فريق جوبيلو إيتاوا الياباني، حيث خسر الفريق ثلاث نهائيات، قبل التتويج باللقب الثالث تاريخيًا.

وتُوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني، بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بهدف نظيف في العاصمة السعودية، ثم في الأراضي اليابانية صباح اليوم الأحد.

وغاب الهلال لاثني عشر عامًا عن نهائي دوري أبطال آسيا، قبل التأهل للمشهد الأخير في نسخة عام 2012، إلا أنه تلقى خسارة صادمة بثلاثية نظيفة أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في نهائي أقيم من مباراة واحدة احتضنتها الأراضي الكورية.

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بعد عامين فقط تأهب الفريق السعودي للقب كان قريبًا، بعد مواجهة ويسترن سيدني واندررز الأسترالي في النهائي، وفاز الأخير بهدف نظيف ذهابًا، قبل مواجهة إياب درامية، شهدت سيلًا من الفرص الضائعة للفريق السعودي، قبل أن تنتهي بالتعادل السلبي، ليخسر الهلال لقبًا جديدًا.

في عام 2017 تأهل الهلال مجددًا للمواجهة النهائية لدوري أبطال آسيا، والتقى مع أوراوا ريد دياموندز في المباراة النهائية، وتعادل الفريقان في السعودية ذهابًا بهدف لكل منهما، قبل أن يقتنص الفريق الياباني اللقب بالفوز بهدف نظيف في مواجهة الإياب.

ورغم إمكانياته الكبيرة وشعبيته الجارفة في السعودية، إلا أن الهلال حُرم من المشاركة في كأس العالم للأندية منذ انطلاق البطولة، قبل أن يحظى بالفرصة الأولى للظهور في المونديال الذي ستحضنه الأراضي القطرية في الشهر المقبل.

ويبدأ مشوار الهلال في المونديال في الرابع عشر من ديسمبر، عندما يواجه الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في الدور الثاني للبطولة، وينتظر فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس الفائز من الفريقين في نصف نهائي المونديال.