الهلال يُسقط أوراوا ويُتوج بطلا لآسيا للمرة الثالثة في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد تكرار فوزه على مضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين نظيفين في إياب نهائي المسابقة الأحد، مع العلم أنه تفوق ذهابا في الرياض (1-0) قبل أسبوعين.

الزعيم الهلالي اقتنص اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1992 و2000، بكسر نحسه في نهائيات المسابقة حيث خسر النهائي مرتين من قبل في 2014 أمام ويسترن سيدني وفي 2017 أمام أوروا نفسه.

وانتظر الهلال 19 عاما ليعادل بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، كأكثر الفرق الحائزة على لقب البطولة الآسيوية (3 ألقاب لكل منهما) منذ انطلاق نسختها الأولى سنة 1967، مع العلم أن الزعيم يتفوق في عدد النهائيات.

وسجل بذلك الهلال مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الحالي، وأكمل عقد المشاركين في مونديال الأندية الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر المقبل.

ملخص المباراة:

مرت العشر دقائق الأولى دون أي هدف وسط هجمات متبادلة بين الفريقين، قبل أن يسدد سالم الدوسري كرة من خارج منطقة الجزاء كادت أن تفتتح التسجيل بالدقيقة الـ15، لكن حارس أوراوا نجح في التصدي لها.

وفي الدقيقة الـ24، أهدر أصحاب الأرض فرصة مؤكدة بعدما انطلق شينزو كوروكي من الجبهة اليسرى ليرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وتأتي الكرة إلى فابريسيو الذي سددها لكن البليهي نجح في إبعادها ببراعة.

وظلت النتيجة السلبية على حالها حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل (0-0).

Advertisements

بدأ الهلال الشوط الثاني بفرض خطورة كبيرة على مرمى أصحاب الأرض بعدما أهدر فرصة بثلاثة أرواح في الدقيقة الـ50، وتمكن دفاع الفريق الياباني من إيقافها ببراعة وسط وجود شكوك حول وجود لمسة يد كادت أن تؤدي لضربة جزاء.

وفي الدقيقة الـ60، واصل الهلال مسلسل إهدار الفرص بعدما فشل الفريق في استغلال خطأ الحارس نيشيكاوا بعد فشله في إمساك الكرة عقب ركلة ركنية، لتصل الكرة إلى هيون سوو لاعب الهلال الذي سددها تجاه المرمى لكن الحارس نجح في تحويلها إلى ركنية جديدة.

وانطلق محمد البريك من الجبهة اليمنى مراوغا لاعب أوراوا، ليرسل كرة عرضية إلى ياسر الشهراني داخل منطقة الجزاء، لكن الأخير سددها على الطائر لتمر فوق العارضة الأفقية لمرمى الفريق الياباني في الدقيقة الـ62.

فرصة مؤكدة جديدة ضاعت على الهلال في الدقيقة الـ69، بعدما أرسل جيوفينكو عرضية ذكية إلى جوميز داخل منطقة الجزاء في مواجهة المرمى مباشرةً، لكن المهاجم الفرنسي أهدرها بعدما سددها على الطائر ليتصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة الـ74، نجح الهلال في تسجيل الهدف الأول عن طريق النجم السعودي سالم الدوسري بعدما استغل تمريرة أرضية من الإيطالي جيوفينكو داخل المنطقة ليودعها بسهولة داخل الشباك اليابانية.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ضاعف الفرنسي بافيتيمبي جوميز النتيجة للهلال بتسجيل هدفه رقم 11 في البطولة، بعدما استغل تمريرة من زميله أندري كاريلو ليودعها في الشباك بنفس طريقة الهدف الأول.

تشكيل أوراوا ريد دياموندز: شوساكو نيشيكاوا (1)، دايسوكي سوزوكي (4)، تاكويا إوانامي (31)، تومواكي ماكينو (5)، توكويا أوكي (16)، تاكاهيرون سيكيني (41)، دايكي هاشيوكا (27)، إويرتون (8)، شينزو كوروكي (30)، فابريسيو (12)، كازوكي ناجازاوا (7).

تشكيل الهلال: عبدالله المعيوف (1)، جانج هيون سوو (20)، علي حادي البليهي (5)، محمد البريك (2)، ياسر الشهراني (12)، سلمان الفرج (7)، أندري كاريلو (19)، سالم الدوسري (29)، عبدالله عطيف (8)، سباستيان جيوفينكو (9)، بافيتيمبي جوميز (18).