مواجهات سهلة للأهلي والزمالك.. الإعلان عن نتائج قرعة دور الـ32 لكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أجريت اليوم الاثنين قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي أسفرت عن مواجهات سهلة للزمالك، الأهلي والإسماعيلي.

وأجرى الاتحاد قرعة موجهة بخروج أندية الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز من القرعة باعتبار الأهلي بطل الدورى والزمالك بطل الكأس وبيراميدز والمصري ثالث ورابع الدوري -على الترتيب-، فيما أجريت قرعة خاصة بين الأندية الصاعدة للدورى أسوان وطنطا واف س مصر وانضم إليها الجونة صاحب المركز الـ15 فى ترتيب الدورى الموسم الماضي.

وكانت منافسات الدور التمهيدي لأندية الدرجة الثانية والثالثة قد أسفرت عن تأهل 14 ناديًا، على أن يواجه كل نادٍ صاعد نظيره من الدوري الممتاز (أول 14 نادي بحسب ترتيب جدول الدوري في الموسم الماضي).

أما تواجد نادي الجونة فتم بناء على إجراء قرعة خاصة بين الثلاثة الأندية الصاعدة للدورى (أسوان وطنطا واف سي مصر) وانضم إليها الجونة صاحب المركز الـ15 فى ترتيب الدورى الموسم الماضي لتكتمل الـ16 مواجهة في دور الـ32.

وأوقعت القرعة الزمالك -حامل اللقب- في مواجهة أمام الشرقية، بينما يلتقي الأهلي مع بني سويف والإسماعيلي مع الإعلاميين، فيما يواجه بيراميدز نجوم المستقبل.

وجاءت المباريات كالتالي:

الأهلي - بني سويف

الزمالك - الشرقية

الإسماعيلي - الإعلاميين

إنبي - الترسانة

الإنتاج الحربي - ابو قير للأسمدة

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حرس الحدود - بتروجيت

الإتحاد - النصر

المصري - قنا

أسوان - طنطا

المقاولون العرب - الجزيرة المطروحي

سموحة - العبور

وادي دجلة - بيلا

مصر - الجونة

طلائع الجيش - دكرنس

مصر للمقاصة - فاركو

بيراميدز - النجوم