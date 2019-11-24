بعد تتويج الهلال ببطولة آسيا.. "تويتر " تحول لقاعة احتفالات الهلالية

تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة لاحتفالات، من قبل جماهير نادي الهلال السعودية، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، اليوم الأحد، علي علي حساب نادي أوراوا اليابانى.

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وتصدر عدد من الهاشتاج علي موقع التغريدات القصيرة "تويتر" السعودية، منها:" الآسيوية صعبة قوية، فوز الهلال، الهلال بطل آسيا للمرة السابعة، الهلال_ اوروا، الزعيم العالمي"، وذلك بعد ساعات من حصد اللقب الأقرب للسعوديين.

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وغرد أحد مشجعي الهلال، عبر صفحته علي "تويتر"، :" اليوم هذا مستحيل انساه لو أعيش ألف سنة قدام، الهلال حقق المستعصيه"، وعلق مشجع

آخر قائلاً:" فعلها الهلال .. كالعادة فعلها .. زعيم نصف الكرة الأرضية فعلها ممثل الوطن المشرف دائماً ألف ألف ألف مبروك لهلالنا هذا الإنجاز العظيم والف مبروك للأمة الهلالية.

توج نادي الهلال السعودي، بطلاً لدوري أبطال آسيا، بعد فوزه علي نظيره أوراوا اليابانى، بهدفين دون مقابل، ظهر اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين علي معلب سايتاما 2002، ليتفوق الهلال في مجموع المباراتي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.