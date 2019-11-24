الزمالك بطل الكونفدرالية يملك الأبطال الأبرز بسباق الأفضل في أفريقيا

بات الزمالك أكثر الأندية الأفريقية التي تمتلك عدد من النجوم يتنافسون على ترشيحات جائزة لاعب العام في مسابقات الأندية في القارة الأفريقية، بعد دخول 3 أسماء من اللاعبين من القلعة البيضاء.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة نهائية تضم 20 لاعبا، من بينها 3 لاعبين من الزمالك كأكثر الفرق التي تمتلك لاعبين مرشحين للظفر بالجائزة، بعد أن نجح الفريق في التتويج بالكونفدرالية الأفريقية.

وعلى المستوى المصري أيضا يبقى الزمالك هو من يمتلك أكثر اللاعبين في القائمة، نظير لاعب واحد من النادي الأهلي.. خاصة

أن الزمالك سار في النهاية بطلا لإفريقيا في حين أن الفريق الآخر ودع دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية بخماسية أمام صن داونز.

-محمود علاء: المدافع الهداف الذي بات يحتل مكانة أساسية في دفاعات الزمالك ومنتخب مصر، ليس فقط لتفوقه في الأدوار الدفاعية بل قدرته على تسجيل عدد من الأهداف الحاسمة والمهمة في مشوار الفريق ببطولة الكونفدرالية ومع الزمالك في مشواره بالرداء الأبيض بشكل عام.

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-طارق حامد: قل عنه ما تشاء، دبابة مفخخة في وسط الملعب، أو المكوك الذي لا يهدأ، هو ملخص لما يقدمه طارق حامد مع الزمالك وهو ما يظهر به في مباريات الفريق.. قدم طارق حامد أداء ملحمي في وسط ملعب الزمالك خلال مشواره الإفريقية وضعه ضمن أفضل لاعبي الوسط في أفريقيا بغض النظر عن ترشحه للجائزة.

-فرجاني ساسي: مركز الإبداع الزملكاوي في القلعة البيضاء، النجم الدولي التونسي المحترف في صفوف الزمالك قدم أداء لافت للنظر في العام الحالي على المستوى المحلي والإفريقي، وكان صاحب لمسات ساحرة في صناعة الأهداف وتسجيلها مع الفريق في مشواره الإفريقي.

وتوج الثلاثي جهودهم بتحقيق اللقب القاري مع الزمالك، ويسير الثلاثي بخطى ثابتة نحو التنافس على لقب الأفضل.