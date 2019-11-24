محمد هنيدي يداعب تركي آل الشيخ بعد تتويج الهلال بأبطال آسيا

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن هدية بمناسبة تتوج نادي الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا اليوم الأحد، علي حساب نادي أوراوا اليابانى. وقال آل الشيخ، عبر صفحتة الرسمية علي موقع التغريدات القصيرة"تويتر"، إن:" الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شي داخل البوليفارد بمناسبة فوز الهلال... وألعاب نارية الساعة 9 ألف مبروووك". 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شي داخل البوليفارد بمناسبة فوز الهلال... وألعاب نارية الساعة 9 ألف مبروووك". Advertisements ومازح الفنان الكوميدي محمد هنيدي، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عبر التعليقات علي تغريدة الأخير، قائلاً:" دي مناسبة محتاجه حفلة كبيرة في موسم الرياض يا أبو ناصر". علي تغريدة الأخير، قائلاً:" دي مناسبة محتاجه حفلة كبيرة في موسم الرياض يا أبو ناصر". توج نادي الهلال السعودي، بطلاً لدوري أبطال آسيا، بعد فوزه علي نظيره أوراوا اليابانى، بهدفين دون مقابل، ظهر اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين علي معلب سايتاما 2002، ليتفوق الهلال في مجموع المباراتي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

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