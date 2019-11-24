أعلن الهولندى تين كات المدير الفنى للاتحاد جدة السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتفاق، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. للمحترفين. وجاء تشكيل اتحاد جدة كالأتى : حراسة المرمى :فواز القرني. خط الدفاع :طارق عبدالله، مروان دا كوستا، زياد الصحفى، منصور Advertisements الحربي. الحربي. خط الوسط :عبدالاله المالكي، كريم الأحمدي، ايمليانو فيكيو، حمدان الشمراني، عبدالعزيز البيشي. خط الهجوم : رومارينهو. الاحتياط : راكان النجار، عبدالله العمار، عبدالمحسن فلاته، خالد السميري، عصام المولد، كارلوس فيلانويفا، هارون كمارا، عبدالرحمن العبود، على الراعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رومارينهو يقود هجوم اتحاد جدة أمام الاتفاق في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.