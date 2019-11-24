شاهد.. لاعبو الهلال يحتفلون بكأس آسيا على طريقة منتخب مصر الأولمبي

اقتحم لاعبي فريق الهلال السعودي المؤتمر الصحفي للمدير الفني الرومانى رازفان لوسيسكو الذي أقيم اليوم عقب نهاية مباراة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب نظيره فريق أوراوا ريد ديامونذز الياباني بثلاثة أهداف دون رد بمجموع المباراتين.

وتعد هذة المرة الثالثة لفريق الهلال للفوز بلقب دوري أبطال آسيا بعد موسم ١٩٩١ و ٢٠٠٠. أبطال آسيا على حساب نظيره فريق أوراوا ريد ديامونذز الياباني بثلاثة أهداف دون رد بمجموع المباراتين.وتعد هذة المرة الثالثة لفريق الهلال للفوز بلقب دوري أبطال آسيا بعد موسم ١٩٩١ و ٢٠٠٠. واقتحم لاعبي الهلال غرفة المؤتمر الصحفي لمدرب الفريق لتهنئته على غرار احتفال لاعبي المنتخب المصري الأولمبي الذي توج بكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عاما مع المدرب شوقي غريب.

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