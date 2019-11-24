بعثة المصري تغادر الأربعاء لمواجهة نواذيبو الموريتاني بالكونفدرالية

تغادر بعثة النادى المصرى مطار القاهرة الأربعاء المقبل، متجهة للعاصمة الموريتانية نواكشوط لمواجهة فريق نواذيبو اف سي بطل موريتانيا، فى أولى مباريات مجموعات الكونفيدرالية والمقرر إقامتها على ستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة نواكشوط في التاسعة مساء الأحد الأول من ديسمبر المقبل "بتوقيت القاهرة" ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

يترأس البعثة ولأول مرة المدير الفنى، حيث أعلن مجلس إدارة المصرى عدم تكليف أيًا من أعضاءه برئاسة بعثة النادي إلى موريتانيا على أن يتم إسناد مهام رئاسة البعثة إلى ايهاب جلال المدير الفني للفريق تقديراً للجمعية العمومية وحرصًا من مجلس الإدارة على التواجد في شرف إستقبال أعضاء الجمعية العمومية للنادي والمقرر إنعقادها

السبت المقبل.

وقد أنهى محمود جابر المدير الإدارى للفريق كافة ترتيبات السفر حيث من المقرر أن تغادر البعثة مطار القاهرة فى السابعة صباحا على الخطوط المغربية وتمكث البعثة "ترانزيت" فى المملكة المغربية 11 ساعة كاملة قبل السفر للعاصمة الموريتانية، وقد غادر للعاصمة الموريتانية مدرب الفريق ياسر عزت ومخخط الأحمال على طه لإختيار فندق الإقامة واماكن التدريبات ومشاهدة ملعب المبارة، ويحدد إيهاب جلال المدير الفنى قائمة الفريق بعد اللقائين الودين أمام الجمارك والرباط.

وقد قرر بشكل نهائى عدم سفر أحمد جمعة وحجاج عويس لعدم إكتمال شفائهما وتنتظر الإدارة وصول موافقة الإتحاد الأفريقى

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على مشاركة شيخ موكورو وإذا لم تصل الموافقة قبل السفر فسيظل مع زملائه ببورسعيد ، ومن المنتظر ان تضم بعثة المصرى 20 لاعباً هم:

أحمد مسعود وأحمد عبدالفتاح ومحمد شحاتة وكريم العراقي وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وعمر كمال عبدالواحد وفريد شوقي وعمرو موسى وأحمد ياسر وإيزي ايميكا وإسلام عطية وحسن علي وسعيدو سينبوري وحسين رجب ومحمود وادي وأوستين أموتو ومفتاح طقطق ووبهاء مجدى وعماد فتحى.

وقد أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسمياً عن قائمة مسئولي مباراة الكونفيدرالية وتضم الجامبي مارتن جوميز مراقباً للمباراة والمنسق العام المغربي عماد الفاحوس والسنغالي فالا نداي مراقبا للحكام ويديرها طاقم التحكيم الدولي المالي بقيادة حكم الساحة بوبو تراوري ومعه كل من بابا يومبليبا مساعد حكم أول ونوهوم بامبا مساعد حكم ثان والحكم الرابع عبد الله سيسوكو.. يذكر أن المجموعة الأولى تضم مع المصري ونواذيبو كل من بيراميدز المصري واينوجو رينجرز النيجيري.