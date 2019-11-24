شاهد.. أول قرار من تركي آل الشيخ بعد تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا

هنأ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادى ألميريا الإسباني نادي الهلال السعودي بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب نظيره فريق أوراوا ريد الياباني.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا :‏الحمدلله مبروووووووك للهلال.

وأضاف:‏ الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شيء داخل البوليفارد بمناسبة فوز الهلال... وألعاب نارية الساعة ٩

ألف مبروووك للهلال.

توّج نادي الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا ليتأهل الهلال إلى كأس العالم للأندية موسم ٢٠١٩ الذي يضم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا :‏الحمدلله مبروووووووك للهلال.وأضاف:‏ الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شيء داخل البوليفارد بمناسبة فوز الهلال... وألعاب نارية الساعة ٩ألف مبروووك للهلال.توّج نادي الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا ليتأهل الهلال إلى كأس العالم للأندية موسم ٢٠١٩ الذي يضم ليفربول الإنجليزي، السد القطري، الترجي التونسي، نادي مونتري المكسيكي، هيينجين سبورت التشيلي، فلامنجو الإيطالى، ويقام كأس العالم للأندية في دولة قطر يوم ١٦ ديسمبر المقبل.



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