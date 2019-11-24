هذا ما أعلن عنه تركي آل الشيخ بعد تتويج الهلال “الآسيوي”

أعرب تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته الغامرة بتتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريدز الياباني. وقرر تركي آل الشيخ القيام بتخفيضات وخصم 50 في المائة على أماكن الترفيه والاحتفالات، مساء اليوم الأحد. وكتب تركي آل الشيخ في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”عقب تتويج الهلال باللقب .. الحمد لله .. مبروك”. وأَضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه :” الليلة خصم 50 في المائة لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شيء داخل البوليفارد بمناسبة فوز الهلال، وألعاب نارية الساعة 9 .. ألف مبروك”.

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