وجه سامي الجابر، النجم الأسطوري السابق لنادي الهلال السعودي، التهنئة لناديه وجماهيره بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.
وقال سامي الجابر :” أبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي والأمة الهلالية”.
واسترسل قائلا :” لقد حقق الهلال اليوم مجموعة من المكاسب العظمية، لأن ما نشاهده اليوم، هو عمل سنوات .. هذا ما راهن عليه تركي آل الشيخ خلال رئاسته للهيئة .. لقد تحقق اللقب”.
وأضاف قائلا :” هذا سينعكس حتما على المنتخب السعودي والأندية .. نحن نحتاج إلى إنجازات تعيد للكرة السعودية مكانتها”.
وأنهى قائلا :” لقد مر هذا الفريق من ظروف صعبة هذا الموسم .. لكن الإدارة والمدرب نجدوا في تجاوزها .. لا يجب إغفال دور اللاعبين وخاصة السعوديين، لقد كان لهم دور كبير في ذلك .. كما أبارك لجماهير الهلال المدرج الفخم”.
كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجابر يثمن إنجاز الهلال ويبارك لجماهيره : ‘مبروك للمدرج الفخم’ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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