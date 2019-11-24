جوميز يغني بالعربية :’هذا هو الهلال .. جمهورك وراك’

قام النجم الفرنسي لنادي الهلال السعودي، بافيتيمبي جوميز، بتوجيه التهنئة لجماهيرناديه، إثر التتويج بلقب دوري أبطال آسيا. وشوهد أفضل لاعب وهداف المسابقة في مقطع مصور يُردد أغاني وأهازيج جماهير الهلال باللغة العربية قائلا :” هذا هو الهلال .. جمهورك وراك”. ووجه جوميز رسالة باللغة الإنجليزية لجماهير الهلال السعودي قائلا :” شكرا لكم .. أنا أحب الهلال كثيرا .. الحلم أصبح حقيقة”. يُذكر أن نادي الهلال السعودي قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريدز الياباني.

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