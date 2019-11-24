انطلق دوري أبطال آسيا، نسخة عام 2019 بثلاث مباريات تأهيلية فقط في الدور التأهيلي الأول، وذلك يوم 5 فبراير 2019، وشهدت تلك المرحلة توديع الوحدات الأردني على يد الكويت الكويتي من مباراة واحدة.

وانتهت البطولة يوم الأحد 24-11-2019 على ملعب نادي أوراوا الياباني سايتاما عندما استضاف العملاق السعودي “الهلال“في إياب نهائي البطولة.

وشهدت المباراة النهائية تعزيز النجم الفرنسي “بافتيمبي جوميس” لصدارته في لائحة هدافي دوري أبطال آسيا هذا الموسم حين سجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 92، ليفوز الهلال 3/صفر في مجموع مباراتي ذهاب وإياب النهائي.

والتالي جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2019