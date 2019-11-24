انطلق دوري أبطال آسيا، نسخة عام 2019 بثلاث مباريات تأهيلية فقط في الدور التأهيلي الأول، وذلك يوم 5 فبراير 2019، وشهدت تلك المرحلة توديع الوحدات الأردني على يد الكويت الكويتي من مباراة واحدة.
وانتهت البطولة يوم الأحد 24-11-2019 على ملعب نادي أوراوا الياباني سايتاما عندما استضاف العملاق السعودي “الهلال“في إياب نهائي البطولة.
وشهدت المباراة النهائية تعزيز النجم الفرنسي “بافتيمبي جوميس” لصدارته في لائحة هدافي دوري أبطال آسيا هذا الموسم حين سجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 92، ليفوز الهلال 3/صفر في مجموع مباراتي ذهاب وإياب النهائي.
والتالي جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2019
|
اللاعب
|
النادي
|
عدد الأهداف
|
بافيتيمبي جوميس ????????
|
الهلال– السعودية
|
11
|
ليوناردو دا سيلفا ????????
|
الوحدة– الإمارات
|
9 (ركلات جزاء 2)
|
جوليانو فيكتور دي باولا ????????
|
النصر – السعودية
|
8
|
عمر السومة ????????
|
أهلي جدة – السعودية
|
7 (ركلات جزاء 3)
|
علاء عباس ????????
|
الزوراء – العراق
|
6
|
شينزو كوروكي ????????
|
أوراوا ريدز – اليابان
|
6
|
جريزيانو بيلي ????????
|
شاندونج لونينج – الصين
|
6 (ركلات جزاء 2)
|
هالك ????????
|
شنجهاي دونجيا – الصين
|
6 (ركلات جزاء 3)
|
رومارينهو ????????
|
اتحاد جدة – السعودية
|
5
|
عبدوخاليغوف تيمورخوجا ????????
|
لوكوموتيف طشقند – أوزبكستان
|
5
|
سيرجيو أنطونيو سولير ????????
|
كاشيما انتلرز – اليابان
|
4
|
فهد المولد ????????
|
اتحاد جدة – السعودية
|
4 (ركلات جزاء 1)
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