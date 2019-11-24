الفيصل يبارك للوطن .. الهلال ونجومه اللقب القاري

قام عبد العزيز الفيصل، رئيس هيئة الرياضة العامة بالسعودية، بتوجيه التهنئة لنادي الهلال ولاعبيه بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريدز الياباني. وكتب عبد العزيز الفيصل على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” الحمد لله، الحمد لله على ما تحقق .. مبروك للوطن”. وأضاف في تغريدته :” مبروك للهلال ونجومه .. مبروك للكرة السعودية كأس دوري أبطال آسيا .. نجومنا شرفوا وطنهم وأضافوا إنجازا جديدا”. يُذكر أن نادي الهلال السعودي قد تمكن من الفوز في المباراة النهائي على خصمه الياباني بثلاثية نظيفة، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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