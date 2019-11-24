رجل المباراة | أوراوا الياباني – الهلال السعودي

ظفر نادي الهلال السعودي باللقب الآسيوي النفيس على حساب فريق أوراوا ريدز الياباني، بالفوز في مدينة سيتاما اليابانية، بهدفين مقابل هدف، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأهل زعيم الكرة السعودية إلى كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، حيث كان آخر انتصار قاري له بتاريخ نسخة 2002.

وسيخوض الأزرق الملكي افتتاحية المونديال ضد بطل أفريقيا نادي الترجي الرياضي التونسي في الرابع عشر من شهر ديسمبر القادم.

أفضل لاعب | سباستيان جوفينكو – الهلال

صفقة اللقب، بل صفقة القرن في السعودية، استطاع النجم الإيطالي منح النكهة الأوروبية لتشكيلة الهلال في أغلب مبارياته، واليوم ضد أوراوا نقل خبرته العميقة التي اكتسبها مع الآتزوري لزملائه، ليقود النادي السعودي للظفر بأغلى الألقاب.

جوفينكو فعل كل شيء في المباراة باستثناء التسجيل، كان عنصر الربط بين خط الوسط والمهاجمين، تحرك بحرية بين الخطوط، ولم يتقلد بالرواق مثل كاريو أو بالعمق كما هو الوضع مع جوميز.

جوفينكو استغل سرعته وقصر قامته من أجل مُجابهة اليبانيين في السرعة والحيوية، وكانت له الغلبة في المواجهات المباشرة، خاصة المدافع “ماكينو”، الذي لم يكن له حول ولا قوة أمام جبروت الإيطالي.

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وبالفعل حصل نجم تورنتو على الجائزة الرسمية لرجل المباراة من اللجنة المنظمة.

يجب الإشادة كذلك ببعض النجوم من التشكيلة الهلالية على رأسهم البيروفي الرائع “كارييو” الذي صنع الهدف الثاني، وأرعب الدفاعات اليابانية، بالإضافة إلى الهداف فخر السعودية “سالم الدوسري”.

أسوأ لاعب | دايسوكي سوزوكي – أوراوا

المدافع الدولي الياباني بدلاً من أن يكون عنصر الخبرة في خط فريقه الخلفي، ويقدم الدعم لزملائه، كان نقمة فنية في التحركات والتغطية، بل كارثة حقيقية في مواجهة مهاجمي الهلال.

أوراوا يلعب بثلاثي في الخط الخلفي، مما من المفترض أن يمنح سوزوكي بعض الراحة، حيث يلعب بين قلبي دفاع، ولكن رغم هذا كان الحلقة الأضعف في الفريق، تهور كبير في التقدم لتغطية المنطقة 14 -الخاصة بصناعة اللعب قوس منطقة الجزاء- وترك مساحة من خلفه، استغلالها الهلال في لقطة الهدفين، ووابل الفرص الضائعة للفرنسي جوميز.

