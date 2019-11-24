جوميز يحصد الأخضر واليابس .. أفضل لاعب وهداف أبطال آسيا

نجح النجم الفرنسي لنادي الهلال السعودي، بافيتيمبي جوميز، في حيازة جائزة هداف مسابقة دوري أبطال آسيا، متخطيا بذلك المهاجم البرازيلي لنادي الوحدة الإماراتي، ليوناردو دا سيلفا، صاحب الأهداف التسعة.

وتمكن جوميز من الوصول إلى الهدف الحادي عشر في المسابقة، إثر توقيعه لثاني أهداف الهلال في شباك أوراوا ريدز، في الوقت الإضافي من المباراة النهائية.

واختير النجم الفرنسي جوميز كأفضل لاعب في المسابقة، ليكون بذلك قد أكد على أنه صفقة ناجحة لإدارة الهلال السعودي.

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