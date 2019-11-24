أهداف مباراة أوراوا والهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2019

شاهد أهداف مباراة أوراوا والهلال في قمة مباريات اليوم الأحد 24-11-2019 لحساب إياب نهائي دوري أبطال آسيا، المؤهل إلى كأس العالم للأندية في الدوحة الشهر المقبل.

فاز الهلال على ملعب نادي أوراوا الياباني 2/صفر ليظفر بكأس دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في التاريخ، بعد ظهر اليوم الأحد الموافق 24-11-2019، بعد تفوقه على أوراوا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نهائي هذا الموسم بـ 3 أهداف دون رد.

الهلال استطاع تحقيق الفوز في المباراة الأولى التي أقيمت على ستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب” بهدف دون رد سجله النجم البيروفي “كاريو”، وفي لقاء الإياب تعملق النجم الإيطالي “جوفينكو” وصنع هدف التقدم لسالم الدوسري، وشارك في صناعة الهدف الثاني لجوميز.

وأضاع الهلال العديد من الفرص السهلة أمام مرمى الحارس الياباني نيشيكاوا على مدار الـ 90 دقيقة التي لعبت اليوم، بدءًا من انفراد جوميز في الدقائق العشر الأولى من اللقاء، وصولاً بمتابعة سيئة من المدافع الكوري الجنوبي جانك هيونج سون لكرة عرضية من جوفينكو سقطت من يد حارس أوراوا مطلع الشوط الثاني.

لكن بعد سلسلة من الفرص السهلة التي تفنن الفرنسي “جوميز” في إضاعتها أمام نيشيكاوا، تمكن سالم الدوسري من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 74 بعد سلسلة من التمريرات الجميلة بين ثلاثي الخط الأمامي، لتنتهي بتمريرة من جوفينكو في عمق المنطقة إلى سالم الدوسري الذي وضعها بكل سهولة في الشباك، معلنًا تقدم الموج الأزرق بالهدف الأول.

وأثناء الاندفاع العددي من لاعبي أوراوا نحو مرمى المعيوف لإدراك هدف التعديل، استغل الهلال الفرصة وشن هجمة مضادة نموذجية بقيادة جوفينكو وكاريو، أسفرت عن تسجيل جوميز للهدف الثاني القاتل في الدقيقة 92، ليُنهي النحس الذي رافقه وحرمه من تسجيل 3 مُحققة في مباراة اليوم.

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أهداف / ملخص المباراة

الهدف الأول للهلال في الدقيقة 74 من سالم الدوسري

هدف الهلال الثاني من جوميز في الدقيقة 92

تذكير بما حدث في مباراة الذهاب