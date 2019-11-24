الشوالي :” ما حدث في مباراة الرجاء والوداد .. لا يحدث إلا مرة في ثلاثة قرون”

أشاد المعلق التونسي الشهير لشبكة قنوات “بي إن سبورتس”، عصام الشوالي، بالعودة التاريخية لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي في مباراة الديربي العربي أمام غريمه الأزلي الوداد الرياضي البيضاوي.

وخلال تعليقه على إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي ومضيفه أوراوا ريدز الياباني، قال المعلق التونسي الشهير :” درس مباراة الوداد والرجاء سيبقى للتاريخ .. لكن ذلك لا يحدث إلا مرة في ثلاثة قرون”.

وكان نادي الرجاء الرياضي البيضاوي قد قام ب”ريمونتادا” تاريخية بعودته من تأخر بنتيجة (4-1)، إلى تعادل بأربعة أهداف لكل فريق في أقل من عشر دقائق، ليعبر إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وانتهى لقاء الذهاب بين الرجاء والوداد على نفس الملعب “مركب محمد الخامس” بالتعادل الإيجابي 1/1 عندما نظم الرجاء المباراة، ما رجح كفة الفريق الملقب بالشياطين الخضر ليترشح بموجب الأهداف الاعتبارية خارج الأرض.