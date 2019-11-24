بالدموع .. سلمان الفرج :’ أهدي هذا اللقب للوالدين .. ولن نتوقف هنا’

قام سلمان الفرج، نجم نادي الهلال السعودي وقائد المنتخب السعودي لكرة القدم، بإهداء لقب دوري أبطال آسيا، لوالديه ولجماهير نادي الهلال السعودي. وظهر سلمان الفرج، في تصريحات تلفزيونية، يغالب الدموع فرحا وسعادة بالتتويج القاري لناديه الهلال السعودي. وقال سلمان الفرج :” أريد أن أهدي هذا اللقب لوالدي ووالدتي خاصة، وجماهير النادي جمعاء”. وأضاف :” فريقنا كبير جدا .. بعزيمة الرجال حصدنا الهدف .. الوصول إلى هنا لم يكن سهلا أبدا ولن نتوقف عن هذه المحطة .. نريد الفوز بالدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين”.

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