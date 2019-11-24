الهلال السعودي يتوج بطلاً لدوري أبطال آسيا

توج الهلال السعودي، اليوم الأحد، بلقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني بنتيجة (2-0)، في إياب نهائي البطولة على ملعب سايتاما، ليحصد النجمة الآسيوية الثالثة في تاريخه.



وانتهت مباراة الذهاب، التي أُقيمت قبل أسبوعين، بتفوق الهلال بهدف في الرياض، قبل أن يحقق انتصارًا غاليًا على الأراضي اليابانية بهدفي سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقتين (74 و90+3).



واستحق الهلال الفوز ذهابًا وإيابًا وهي سابقة للمرة الأولى خلال المباريات النهائية بدوري الأبطال، حيث بسط هيمنته على بطل اليابان الذي لم يجرؤ على تهديد مرمى الزعيم سوى بمحاولات بائسة.



في المقابل، كان رفاق جوميز "الهداف وأفضل لاعب بالبطولة" الأخطر والأفضل على مدار اللقاء وأضاعوا فرصًا بالجملة، كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة لولا حسن حظ بطل اليابان.



وبذلك اللقب التاريخي أصبح الهلال أكثر الفرق الآسيوية تتويجًا بدوري الأبطال، متساويًا مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، محققًا لقبه الأول في البطولة "بمسماها الجديد" بعد غياب عن منصة التتويج دام لمدة 19 عامًا.