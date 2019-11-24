اونلاين | يلا HD شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد بث مباشر اليوم الأحد 2019/11/24 كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر yalla

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 2019/11/24 الدوري الانجليزي، يلتقي فريق مانشستر يونايتد بفريق شيفيلد يونايتد في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسوف تقام المباراة على ملعب برامال لين، بعدما تمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز خلال مباراته أمام باريتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، يسعى أن يستكمل سجل انتصاراته لكي يحسن من مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وأن يستعيد توازنه من جديد بعد الخسارة التي تلقاها خلال الأسبوع الماضي أمام فريق بورنموث والتي انتهت بهدف مقابل لا شئ، حيث يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 16 نقطة، أما عن فريق شيفيلد يونايتد الذي يعد من أهم الفرق خلال هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 17 نقطة حيث تمكن الفريق من تحقيق انتصاراً خلال مباراته أمام فريق آرسنال وتعادل خلال لقائه بفريق تشيلسي وتوتنهام إلا إنه تعرض للخسارة خلال مباراته أمام الريدز والتي انتهت بهدف مقابل لا شئ.

شيفيلد يونايتد Vs مانشستر يونايتد.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 13).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : برامال لين .

المعلق : حفيظ دراجي .

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .