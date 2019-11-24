اونلاين | كورة live بث مباشر مباراة النصر والوحدة يلا شوت حصري KORA STAR مباراة النصر والوحدة بث مباشر الاسطورة LIVE

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ينتظر عشاق الكرة العربية والسعودية، إنطلاق الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تقام قمة جديدة من الدوري السعودي الممتاز تجمع بين كل من، نادي النصر ضيفًا على الوحدة مساء اليوم الأحد 24-11- 2019.

تعرف على موعد مواجهة النصر والوحدة اليوم

تنطلق مواجهة النصر والوحدة مساء اليوم الأحد الموافق 24-11-2019 في تمام الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة، والسادسة والثلث بتوقيت مكه المكرمة.

ملعب مواجهة النصر والوحدة اليوم

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يحضتن ملعب مباراة نادي النصر والوحدة السعودي قمة الجولة العاشرة من منافسات الدوري، على ملعب الملك عبد العزيز.

القناة الناقلة لقمة النصر والوحدة في السعودية

بثتم بث مواجهة النصر والوحدة عبر قناة KSA Sports 1 HD، المالك لحقوق بث الدوري السعودي لكرة القدم، كما يعلق على مباراة النصر والوحدة، المعلق فارس عوض.

موقف فريق النصر والوحدة قبل مواجهة اليوم بالدوري السعودي

ويتواجد فريق الوحدة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 15 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 20 نقطة