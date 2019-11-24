اونلاين | kora يلا شوت| بث مباشر الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا.. Live اتش دي

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بث مباشر مباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا ومباراة العودة في ملعب سايتاما معقل فريق اوراوا، وتشهد مباراة الهلال واوراوا متابعة جماهيرية كبيرة في جميع انحاء العالم ومتابعي كرة القدم في الوطن العربي الداعم لنادي الهلال في مباراة نهائي دوري أبطال آسا ضد اوراوا ويسعى نادي الهلال للفوز في مباراة العودة او تحقيق نتيجة إيجابية للتتويج باللقب وضمان المشاركة في كأس العالم للأندية.

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لمباراة الهلال واوراوا ومجريات بطولة دوري أبطال آسيا، ودخل نادي الهلال واوراوا المباراة بالتشكيلة المثالية والقوة الضاربة في أهم مباراة في الموسم.

بطاقة المباراة

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البطولة : دوري أبطال آسيا (النهائي (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 + الكأس HD3 .

الملعب : استاد سايتاما 2002 .

المعلقين : عصام الشوالي (beIN) + خليل البلوشي (الكأس) .

نتيجة مباراة الذهاب : الهلال (1-0) اوراوا ريد دياموندز.