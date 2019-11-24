اونلاين | يلا Second half أونلاين بث مباشر الهلال ضد أوراوا قناة الأتحاد الآسيوي kora HD مشاهدة مباراة الهلال أونلاين اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا Second half أونلاين بث مباشر الهلال ضد أوراوا قناة الأتحاد الآسيوي kora HD مشاهدة مباراة الهلال أونلاين اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا Second half أونلاين بث مباشر الهلال ضد أوراوا قناة الأتحاد الآسيوي kora HD مشاهدة مباراة الهلال أونلاين اليوم مشاهدة مجانية عبر يوتيوب لمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا “أوراوا ضد الهلال” في أهم مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 على ملعب ساتياما بالعاصمة اليابانية طوكيو.

يقدم لكم موقع ميركاتو داي هذا البث المباشر للمباراة المرتقبة بين أوراوا الياباني والهلال السعودي في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، مصحوب ببث مكتوب دقيقة بدقيقة وبث مجاني على يوتيوب.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة قناة بي ان سبورتس القطرية (beIN Sports) بتعليق المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

المباراة منقولة كذلك على قناة الكأس القطرية رقم 3، في البث المباشر، بتعليق المعلق العُماني “خليل البلوشي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:01 ظهر اليوم الأحد بتوقيت السعودية، في تمام الساعة 12:01 ظهر اليوم الأحد، بتوقيت مصر، على أن تكون في تمام الساعة 10:01 صباحًا بتوقيت جرينيتش.

Advertisements