رياضة | بعد تأهل الهلال السعودي.. إنجاز غير مسبوق للعرب في كأس العالم للأندية 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تأهل الهلال السعودي.. إنجاز غير مسبوق للعرب في كأس العالم للأندية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الهلال السعودي لقب بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد فوزه علي فريق آوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الأحد 24 نوفمبر، على ستاد "سايتاما 2000" باليابان في إياب نهائي البطولة الآسيوية.

جاءت ثنائية الهلال السعودي عن طريق سالم الدوسري، وبافيتمبي جوميز بالدقيقتين 74، 93، ليتوج بطل السعودي باللقب الآسيوي متفوقًا بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الزعيم بهدف دون مقابل.

وأكتمل عقد الأندية المتأهل لكأس العالم للأندية 2019 التي ستقام في قطر بعد صعود الهلال السعودي وهم:

- السد القطري (ممثل الدولة المستضيفة)

- ليفربول الإنجليزي (بطل أوروبا)

- مونتيري المكسيكي (بطل الكونكاكاف)

- هينجين سبورت (بطل أوقيانوسيا)

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- الترجي التونسي (بطل إفريقيا)

- فلامينجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس)

- الهلال السعودي (بطل آسيا)

إنجاز عربي في مونديال الأندية بعد تأهل الهلال:

منح فريق الهلال السعودي الأندية العربية إنجازًا غير مسبوق في بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعد تأهله للمونديال عقب تتويجه بدوري أبطال آسيا، حيث أصبح بطل السعودية الفريق العربي الثالث الذي يصعد للنسخة القادمة من البطولة العالمية بعد فريقي السد القطري (ممثل الدولة المستضيفة)، الترجي التونسي (بطل إفريقيا).

وستكون النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية هي النسخة الأولي في تاريخ البطولة التي تشهد مشاركة 3 أندية عربية في نسخة واحدة، حيث كان أقصي مشاركة للعرب بالبطولة فريقين فقط خلال النسخ السابقة من البطولة منذ عام 2000 وحتي النسخة الماضية، وتقام النسخة القادمة على أرض عربية ايضًا (قطر)

أفضل إنجازات العرب في كأس العالم للأندية:

شهدت النسخ الماضية من كأس العالم للأندية مشاركة العديد من الأندية العربية، وكان أفضل انجازات العرب بالبطولة العالمية، تتويج الرجاء المغربي بالمركز الثاني والميدالية الفضية في نسخة البطولة عام 2013، وهو الإنجاز الذي كرره فريق العين الإماراتي ايضًا عام 2018، بالإضافة لحصول الأهلي على الميدالية البرونزية في نسخة البطولة عام 2006.