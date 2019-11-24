رياضة | مواعيد جدول مباريات كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد جدول مباريات كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إكتمل عٍقد الأندية المتأهلة إلى بطولة كأس العالم للأندية لبطولة كأس العالم للاندية بتأهل الهلال السعودي بعد حسمه لبطولة دوري أبطال آسيا وفريق نادي فلامينجو البرازيلي الذي حصد لقب كأس الليبرتادوريس .

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على جدول مباريات كأس العالم للأندية بعد إكتمال الفرق المشاركة في البطولة .

الدور التمهيدي

11 ديسمبر السد يواجه هينجين في تمام السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة .

دور الثمانية

14 ديسمبر الهلال السعودي يواجه الترجي التونسي في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة .

مونتيري المكسيكي يواجه الفائز من مباراة السد وهينجين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة .

المركزين الخامس والسادس

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17 ديسمبر الخاسر من مباراة دور الثمانية بين الهلال والترجي يواجه الخاسر من مباراة السد وهينجين ومونتيري في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة .

الدور نصف النهائي

17 ديسمبر فلامينجو البرازيلي يواجه الفائز من مباراة الهلال والترجي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة .

18 ديسمبر ليفربول الإنجليزي يواجه الفائز من مباراة مونتيري ضد الفائز من السد وهينجين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة .

المركزين الثالث والرابع

21 ديسمبر الخاسر من مباراتي الدور نصف النهائي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة .

النهائي

21 ديسمبر الفائز من مباراتي الدور نصف النهائي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة .