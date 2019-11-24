رياضة | جوميز: الهلال عاد للمكان الذي يستحقه وشكرًا للجمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوميز: الهلال عاد للمكان الذي يستحقه وشكرًا للجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب فريق الهلال السعودي عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه بلقب دوري أبطال أسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وتوج الهلال ظهر اليوم الأحد بلقب دوري أبطال أسيا عقب فوزه على أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثة أهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتوج المهاجم الفرنسي بجائزتي أفضل لاعب في البطولة وهداف البطولة برصيد 11 هدف.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي في المؤتمر الصحفي للمباراة :"أشكركم على تحيتي، سعيد جداً لمساهمتي في الفوز باللقب والحلم تحقق".

وأضاف :"أنا سعيد للفوز بهذه الجوائز الفردية، ولكن اللقب الآسيوي كان هدفنا الجماعي".

وتابع :"وُلدنا أقوياء وقوتنا في النهج الجماعي، ونجحنا في إظهار القوة الجماعية على الملعب في البطولة".

وواصل :"أشكر جمهور الهلال الذي حضر لليابان والذي تابعنا على التلفاز في مناطق مختلفة وأقول لهم أنتم وقودنا".

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وزاد :"حصولي على الجوائز والهداف لن يكون لو لم أحصل على دعم رائع من زملائي اللاعبين".

وأشار :"الهلال بعد سنوات عاد للمكان الذي يستحقه المجموعة تملك مستويات فنية رفيعة ولكنهم لعبوا بروح الجماعة فحقق الفريق الإنجاز الكبير".

وأردف :"في المباريات النهائية هنا، المستويات متقاربة بين هنا وفي أوروبا".

ووجه رسالة لمدربه لوشيسكو قائلا :"أشكرك على كل شيء، أنت سبب رئيسي لوصول الهلال للمسار الذي يستحقه كبطل لآسيا".

وتابع :"لعبنا النهائي للفوز فقط والعمل كان رائعاً مع المدرب والإدارة".

وأشار :"أهدي الجائزتين التي حققتها للإداري فهد المفرح الذي كان أخ لي وساعدني كثيراً في التوهج".