رياضة | سجل الفائزين بلقب دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سجل الفائزين بلقب دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من حصد لقب بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم وذلك بفوزه على فريق نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بمجموع المباراتين .

ونجح الفريق السعودي في حصد اللقب والثأر من الفريق الياباني الذي حرمه من الحصول على اللقب في عام 2017 وذلك بعد أن حصد فريق أوراوا البطولة بفوزه إياباً في اليابان بهدف مقابل لا شيء والتعادل ذهاباً 1-1 .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز الفرق المتوجة بلقب دوري أبطال آسيا بعد حصد الزعيم السعودي للقب .

البطولة بدأت عام 1967 تحت مسمى بطولة الآندية الآسيوية قبل أن يتحول إسمها في عام 2003 إلى بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم وجاء سجل الفائزين بها على النحو التالي :-

1- 1967 نادي تابع للكيان الصهيوني.

2- 1968 نادي تابع للكيان الصهيوني .

3- 1970 نادي إستقلال طهران الإيراني .

4- 1971 نادي تابع للكيان الصهيوني .

5- 1985 نادي داو رويالز .

6- 1986 نادي جيف يونايتد تشيبا .

7- 1987 نادي طوكيو فيردي .

8- 1989 نادي السد .

9- 1990 نادي لياونينج .

10- 1991 نادي إستقلال طهران الإيراني .

11- 1991 نادي الهلال

12- 1993 نادي باس

13- 1994 نادي تاي فارمرز

14- 1995 نادي تاي فارمرز بنك

15- 1995 نادي سيونغنام

16- 1997 نادي بوهانغ ستيلرز

17- 1998 نادي بوهانغ ستيلرز

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18- 1999 نادي جوبيلو إيواتا

19- 2000 نادي الهلال

20- 2001 نادي سوون سامسونغ

21- 2002 نادي سوون سامسونغ

22- 2003 نادي العين

23- 2004 نادي الإتحاد

24- 2005 نادي الإتحاد

25- 2006 نادي هيونداي موتورز

26- 2007 نادي أوراوا

27- 2008 جامبا أوساكا

28- 2009 نادي بوهانغ ستيلرز

29- 2010 نادي سيونغنام

30- 2011 نادي السد

31- 2012 نادي أولسان هيونداي

32- 2013 نادي جوانجو

33- 2014 نادي ويسترن سيدني

34- 2015 نادي جوانزو

35- 2016 نادي هيونداي موتورز

36- 2017 نادي أوراوا ريد دياموندز

37- 2018 نادي كاشيما إنتلرز

38- 2019 نادي الهلال