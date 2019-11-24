رياضة | الإسماعيلي يطلب مهاجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يطلب مهاجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسؤولو نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضمن أولوياته في التعاقدات المنتظر إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب مجلس الدراويش، في الحصول على خدمات الكونغولي كاسونجو كابونجو، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من أجل تدعيم خط الهجوم استعدادًا لمسابقة الدوري العام وكأس محمد السادس لأبطال العرب.

وكان كاسونجو، فسخ تعاقده مع الوداد البيضاوي المغربي، خلال الفترة الماضية، ولم يعقد أي جلسات حتى الآن مع مسؤولو الزمالك، لتوضيح بقائه أو رحيله خلال تلك الفترة.

ومن المُنتظر أن يتقدم مسؤولو الإسماعيلي، بفاكس رسمي لإدارة القلعة البيضاء من أجل معرفة المتطلبات اللازمة للتعاقد مع كاسونجو، على سبيل الإعارة.

على جانب آخر وصلت ظهر أمس السبت بعثة الفريق الأول بالإسماعيلي إلى الإمارات برئاسة محمد الكلية، لمواجهة الجزيرة الإماراتي، في إياب دور الـ16 لكأس ملك المغرب محمد السادس لأبطال العرب.

واكتملت صفوف الفريق، بإلتحاق عبدالرحمن مجدي لاعب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، ببعثة فريقه الإسماعيلي، إلى العاصمة الإماراتية، لمواجهة الجزيرة بالبطولة العربية.

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وفاز الإسماعيلي، ذهابًا على الجزيرة الإمارتي، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية، بتوقيع الناميلي ينسون شيلونجو.

وانضم عبدالرحمن مجدي للبعثة عقب مساهمته في تحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، رفقة المنتخب الوطني لأول مرة في تاريخه.

وتوج المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.

واستضافت مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، بمشاركة 8 منتخبات تنافست على حصد ثلاث بطاقات مؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتأهلت منتخبات مصر صاحب اللقب وكوت ديفوار الوصيف، وجنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث، إلى نهائيات أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها في يوليو المقبل.