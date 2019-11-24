رياضة | مواعيد مباريات الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الهلال السعودي في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بلقب بطولة دوري أبطال آسيا بالموسم الحالي 2019 -2020، وذلك بعدما تغلب على فريق آوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الأحد 24 نوفمبر، على ستاد "سايتاما 2000" باليابان في إياب نهائي البطولة الآسيوية.

سجل سالم الدوسري الهدف الأول للهلال السعودي في شباك آوراوا الياباني بالدقيقة 74، بينما أضاف المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من زمن اللقاء، ليفوز الفريق السعودي 2-0، ويتوج بكأس دوري أبطال آسيا خاصة وأن مباراة الذهاب بين الفريقين كانت انتهت بفوز الهلال ايضًا 1-0.

الهلال السعودي بطل آسيا للمرة الثالثة في تاريخه:

وحصد الهلال السعودي لقب بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه باللقب عامي 1992، 2000، والمرة الأولي بالنظام الجديد للبطولة والذي بدأ عام 2003، بينما حصد الزعيم السعودي "وصافة" البطولة 4 مرات طوال تاريخه أعوام 1986، 1987، 2014، 2017.

ونجح الهلال في الثأر من هزيمته أمام آوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال اسيا عام 2017، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين 1-1، وفاز بطل اليابان بهدف دون مقابل في لقاء الإياب، ونجح الزعيم السعودي في تحقيق لقب البطولة بعد عامين على حساب نفس الفريق ومن عقر داره ملعب "سايتاما" باليابان.

مواعيد مباريات الهلال السعودي في مونديال الأندية:

حجز فريق الهلال السعودي مكانه في كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر خلال الفترة من 11 ديسمبر وحتي 21 من نفس الشهر، وبمشاركة 7 أندية ممثلة لـ 6 قارات مختلفة وهم:

- السد القطري (ممثل الدولة المستضيفة)

- ليفربول الإنجليزي (بطل أوروبا)

- مونتيري المكسيكي (بطل الكونكاكاف)

- هينجين سبورت (بطل أوقيانوسيا)

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- الترجي التونسي (بطل إفريقيا)

- فلامينجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس)

- الهلال السعودي (بطل آسيا)

الدور ربع النهائي:

يبدأ الهلال السعودي مشواره في مونديال الأندية من الدور ربع النهائي للبطولة، حيث يواجه فريق الترجي التونسي يوم السبت الموافق 14 ديسمبر على ستاد (جاسم بن حمد)

الدور نصف النهائي (إذا تأهل):

في حالة فوز الهلال السعودي في مباراة الدور ربع النهائي أمام بطل تونس، يتأهل الزعيم لملاقاة فريق فلامينجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس) في الدور نصف النهائي للمونديال يوم الثلاثاء 17 ديسمبر المقبل على ستاد (خليفة الدولي).

مباراة تحديد المركز الخامس (إذا لم يتأهل):

أما في حالة خسارة بطل السعودية في لقاء الدور ربع النهائي أمام الترجي، ينتقل لمواجهة الخاسر من مباراة (الفائز من السد وهينجين سبورت) ضد مونتيري المكسيكي، وذلك لتحديد المركز الخامس يوم الثلاثاء 17 ديسمبر المقبل على ستاد (خليفة الدولي)

المباراة النهائية (إذا تأهل):

وإذا نجح الهلال السعودي في استكمال مشواره بالمونديال بتجاوز الترجي التونسي، وفلامينجو البرازيلي، يخوض المباراة النهائية للبطولة يوم السبت الموافق 21 ديسمبر المقبل على ستاد (المدينة التعليمية) ويواجه الفائز من مباراة (المتأهل "السد × هينجين سبورت" ضد مونتيري) × ليفربول الإنجليزي.