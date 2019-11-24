رياضة | كاسونجو في طريق العودة للزمالك بسبب ميتشو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسونجو في طريق العودة للزمالك بسبب ميتشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك موافقته على عودة الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم القلعة البيضاء إلى صفوف الفريق من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفسخ الوداد المغربي عقده مع كاسونجو مطلع الموسم الجاري رافضًا استمراره بين صفوفه بسبب زحمة الأجانب في قائمته ليعود اللاعب من جديد إلى مصر.

ويؤدي اللاعب تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة تحت إشراف النادي في أحد المراكز.

وجاء قرار ميتشو ذلك بعدما شاهد بعض التسجيلات له وأثنى على مستواه بجانب إلتزام اللاعب الشديد منذ العودة لمصر وعدم إثارته لأي مشكلة.

وتتجه النية لدى الإدارة بقيد كاسونجو بدلا من خالدبوطيب في قائمة الفريق لتدعيم الخط الهجومي والاستفادة من اللاعب الكونغولي مع مصطفى محمد وعمر السعيد وهو ما يساعد على إشعال المنافسة بينهم ويصب في مصلحة الفريق بنهاية الأمر.

وكان الوداد المغربي قد فسخ تعاقده مع كاسونجو مطلع الموسم الجاري بعدما انضم إليه على سبيل الإعارة مطلع الموسم الجاري لكنهم رفضوا الاستمرار معه.

وتنتظر الزمالك منافسات في غاية الصعوبة بعد إستئناف بطولة الدوري من جديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري وخوض سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

Advertisements

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى، زيسكو يونايتد، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتنيوم الزامبى، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، صن داونز الجنوب أفريقى، بترو أتلتيكو، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى، شبيبة القبائل الجزائرى، فيتا كلوب الكونغولى، الترجى التونسي.

ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.

