رياضة | تركي والناقور يحتفلان بتتويج الهلال بطلا لآسيا من القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي والناقور يحتفلان بتتويج الهلال بطلا لآسيا من القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص تركي البراهيم رئيس نادي الرياض السعودي السابق وحسن الناقور عضو شرف نادي الهلال السعودي على متابعة مباراة إياب نهائي أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وكان الزعيم كما يلقب نادي الهلال السعودي قد توج بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه مع فوزه على بطل اليابان بهدفين دون رد خارج الديار بعدما سبق وانتصر بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالمملكة العربية السعودية.

والظروف تواجد الثنائى في القاهرة فقد حرصا على متابعة نهائي آسيا رفقة أصدقائهم المصريين الإعلامي محمد حميدة والمستشار محمد هيكل حيث وجها الشكر للشعب المصري على مساندة الهلال السعودي في تلك الموقعة التي حسمت التتويج الثالث للموج الازرق.