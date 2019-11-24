رياضة | مونديال الأندية بعد تأهل الهلال.. السد في طريق ليفربول وصلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مونديال الأندية بعد تأهل الهلال.. السد في طريق ليفربول وصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم نادي الهلال السعودي بنظيره الترجي التونسي في افتتاح مشوار الفريقين خلال بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في قطر الشهر المقبل.

وتحدد موعد مباراة الهلال والترجي يوم 14 من شهر ديسمبر المقبل بعد أن ابتعد الفريقان عن طريق ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا الذي يضم بين صفوفه محمد صلاح حيث سيواجه الفائز منهما فريق فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في ربع النهائي.

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وتوج الهلال بطلًا لدوري أبطال أسيا ظهر اليوم عقب الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثة أهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان الترجي قد تأهل لكأس العالم للأندية عقب فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تتويجه باللقب على حساب الوداد المغربي.