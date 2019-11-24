رياضة | الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

قام مسئولو نادي الزمالك باستدعاء وكيل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق إلى القاهرة للتفاوض حول مستقبل اللاعب مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وارتفعت أسهم بوطيب للرحيل عن الزمالك في يناير المقبل بسبب تراجع مستواه وعدم تقديم أداء مميز مع الفريق والحاجة للتدعيم في خط الهجوم.

وكان الزمالك قد تعاقد مع بوطيب في يناير من الموسم الماضي من صفوف مالاتيا سبور التركي.

ويرغب مسئولو الزمالك في عدم استمرار بوطيب مع الفريق مع الفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة، ويرغب النادي في فسخ التعاقد بشكل ودي وإقناعه بالتنازل عن جزء من مستحقاته المالية منعا لقيامه بتقديم شكوى ضد النادي وهو ما يزيد من حجم الأعباء المالية على الزمالك.

وبات من الصعب الاعتماد على بوطيب لفترة طويلة مع الفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة وحاجته للتدخل الجراحي وهو الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا.

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ويستعد الزمالك لملاقاة إنبي غدًا الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري.

ويدخل الزمالك لقاء إنبي بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز لمنحهم دفعة معنوية قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي نهاية الشهر الجاري في الجولة الأولى لدور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال افريقيا، بعد فترة التوقف الطويلة للمسابقة على خلفية ارتباطات المنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي.

وخاض المنتخب الأول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا وانتهت الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والثانية بالتعادل السلبي.

في الوقت الذي حجز المنتخب الأوليمبي بطاقة العبور لأولمبياد طوكيو 2020 بعد منافسات بطولة افريقيا تحت 23 سنة.

ويعلم الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك جيدًا أهمية تحقيق الانتصار على الفريق البترولي والتأكيد على أن الفريق حقق النتائج المرجوة من فترة توقف بطولة الدوري وسلسلة الوديات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية.

واستعاد الزمالك عدد كبير من اللاعبين المصابين ويأتي على رأسهم مصطفى فتحي وشيكابالا بعد فترة الغياب بسبب الإصابة إلى جانب محمد حسن لاعب الوسط لتعويض إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي.