رياضة | موعد مباراة الهلال والترجي في مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال والترجي في مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الهلال السعودي فوزا تاريخيا على نظيره أوراوا الياباني بثنائية نظيفة، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، ليتوج باللقب ويضمن البطاقة الأخيرة في مونديال الأندية.

موعد مباراة الهلال والترجي في مونديال الأندية

وبهذا الفوز ضرب الهلال موعدا ناريا مع الترجي التونسي في مونديال الأندية، وتقام مواجهة الهلال والترجي يوم 14 ديسمبر المقبل.

مواعيد مباريات مونديال الأندية:

11 ديسمبر.. مباراة الدور التمهيدي ستكون بين السد القطري أمام هينيجيني بطل أوقيانوسيا.

- الدور ربع النهائي

14 ديسمبر.. المباراة الأولى بين الفائز في المباراة التمهيدية أمام مونتيري المكسيكي.

14 ديسمبر.. المباراة الثانية بين الترجي التونسي والهلال السعودي

- مباراة المركز الخامس والسادس

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17 ديسمبر.. الخاسر في المباراة الأولى من الدور ربع النهائي أمام الخاسر في المباراة الثانية من الدور ربع النهائي.

- الدور نصف النهائي

17 ديسمبر.. المباراة الأولى فلامنجو البرازيلي أمام الفائز من الترجي والهلال.

18 ديسمبر.. المباراة الثانية ليفربول أمام الفائز من المباراة التمهيدية ومونتيري المكسيكي.

- مباراة المركزين الثالث والرابع

21 ديسمبر.. الخاسر من المباراة الأولى في الدور نصف النهائي أمام الخاسر في المباراة الثانية في الدور نصف النهائي.

- المباراة النهائية

21 ديسمبر.. الفائز من المباراة الأولى في الدور نصف النهائي أمام الفائز في المباراة الثانية في الدور نصف النهائي.