شكرا لقرائتكم خبر عن روما يستضيف بريتشيا ضمن الأسبوع الثالث عشر من الكالتشيو والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 روما يستعد نادي روما لملاقاه ضيفه بريتشيا، على ملعب "الأوليمبيكو" ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإيطالي.

حيث أعلن "باولو فونسيكا"، تشكيل روما، وجاء كالتالي: حراسة المرمى: لوبيز. خط الدفاع: فلورينزي - سمولينغ - مانشيني - كولاروف. خط الوسط: دياوارا - وترود - زانيولو - بيليغريني - كلويفرت. Advertisements خط الهجوم: دزيكو. بينما أعلن "فابيو جروسو"، تشكيل بريتشيا، وجاء كالتالي: حراسة المرمى: جورنين. خط الدفاع: سابيلي - سيستانا - تشانثييور - مارتيلا. خط الوسط: بيسولي - تونالي - ندوي. خط الهجوم: رومولو - توريغروسا - دوناروما. ويحتل بريتشيا المركز العشرين برصيد 7 نقاط، بينما يأتي روما في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

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