إنجار عربي يحدث للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم للأندية

الأحد 24 نوفمبر 2019

تشهد بطولة كأس العالم للأندية عام 2019 المقرر إقامتها في قطر ديسمبر المقبل إنجازاً عربياً يحدث للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الفرق العربية بالبطولة العالمية.



إنجاز عربي غير مسبوق في كأس العالم للأندية

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2019 عدد 3 أندية عربية للمرة الأولى في تاريخ المسابقة العالمية، وهى السد القطري “البلد المستضيف” – الترجي التونسي “ممثل قارة أفريقيا” – الهلال السعودي “ممثل قارة آسيا”.

الترجي التونسي يشارك بطلا لقارة أفريقيا

كان النادي الترجي التونسي قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، بينما توج الهلال السعودي بلقب كأس أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني.

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موعد إنطلاق بطولة كأس العالم للأندية

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2019 في نسختها السادسة عشر والتي تستضيفها قطر في يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 ميلادياً، 14 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وحتى 22 من نفس الشهر وذلك بعد اكتمال الفرق المشاركة في البطولة بعد فوز الهلال السعودي اليوم بقلب دوري أبطال آسيا.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2019

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية الفرق أبطال قارتها حيث سيُشارك ليفربول في المسابقة بصفتة بطل أوروبا بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا 2018-19 على حساب توتنهام،

كما سيشارك فريق مونتيري المكسيكي للمرة الرابعة عن قارة أمريكا الشمالية بعد فوزة في دوري أبطال الكونكاكاف، كما سيُشارك فريق هينجين سبورت أيضاً عن قارة أوقيانوسيا بعد فوزة ببطولة دوري أبطال القارة 2019، وتأتي مُشاركة السد بصفته بطل دوري البلد المستضيف بعد إحارزه لبطولة دوري نجوم قطر الموسم المنقضي.

ويشارك فلامينجو بعد فوزه بكوبا ليبرتادوريس، والترجي كبطل لإفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا وأخيرا يشارك الهلال السعودي في البطولة بعد حسمه لقب دوري أبطال آسيا اليوم بفوزه على أروارا الياباني بمجموع المباراتين بثلاثية نظيفة.