شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2019 والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2019.

ومن المقرر أن تقام حفل الجوائز يوم السابع من يناير من العام المقبل، في مدينة الغردقة بمصر. وضمت القائمة كلاً من: 1- أشرف حكيمي، لاعب منتخب المغرب وبوروسيا دورتموند. 2- أمادو حيدرة، لاعب مالي ولايبزيج. 3- أمادو ساجنا، لاعب منتخب السنغال ونادي بروج. 4- إينوك مويبو، لاعب منتخب زامبيا وريد بول سالزبورج. 5- إسماعيل سار، لاعب منتخب السنغال وواتفورد. 6- كريبين ديتا، لاعب منتخب السنغال وكلوب بروج. Advertisements 7- موسى دنيبو، لاعب منتخب مالي وساوثهامبتون. 8- موسى ندياي، لاعب منتخب السنغال وليستر سيتي. 9- موسى بارو، لاعب منتخب غامبيا وأتالانتا. 10- أوسفالدو بيدرو كابيمبا "كابيتا"، لاعب منتخب أنجولا وأول أغسطس. 11- باتسون ديكا، لاعب منتخب زامبيا وريد بول سالزبورج. 12- صموئيل تشوكويزي، لاعب منتخب نيجيريا وفياريال. 13- سيكو كويتا، لاعب مالي وريد بول سالزبورج. 14- ستيف ريجيس مفوي، لاعب منتخب الكاميرون وأزور ستار. 15- فيكتور أوسيمين، لاعب منتخب نيجيريا وليل. 16- زيتو لوفومبو، لاعب منتخب أنجولا وأول أغسطس.

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