شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تتويج الهلال ..تعرف على جدول مباريات كأس العالم للأندية 2019 والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 اكتملت مقاعد كأس العالم للأندية 2019 ، بعد تتويج نادي الهلال السعودي رسمياً ببطولة دوري أبطال آسيا 2019 بعد تغلبه ظهر اليوم الأحد على نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة هدفين نظيفين وبمجموع المباراتين 3-0.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2019 ويستعرض موقع الخليج 365 فيما يلي جدول مباريات كأس العالم للأندية بعد فوز الهلال على أوراوا الياباني بمجموع المباراتين بثلاثية نظيفة واعتلائه عرش القارة الصفراء. المباراة الأولى – 11 ديسمبر .. السد ضد هينجين سبورت المباراة الثانية – 14 ديسبمر .. الفائز من المباراة الأولى ضد مونتيري المكسيكي Advertisements المباراة الثالثة – 14 ديسمبر .. الهلال السعودي ضد الترجي التونسي نصف النهائي الأول – 17 ديسمبر .. فلامنجو البرازيلي ضد الفائزة من المباراة الثالثة نصف النهائي الثاني – 18 ديسمبر .. ليفربول الإنجليزي ضد الفائز من المباراة الثانية المباراة النهائية – 21 ديسمبر. الهلال على عرش آسيا وكان نادي الهلال السعودي قد توج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق أوروا الياباني، وسيكون ممثلاً لقارة آسيا في نهائيات كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

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