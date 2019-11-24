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تعرف على موعد مباراة الهلال والترجي في كأس العالم للأندية

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الأحد 24 نوفمبر 2019

توج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق أوراوا الياباني، بعد الفوز في مباراة الإياب بهدفين مقابل لا شئ.

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وتأهل الفريق السعودي إلى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر هذا العام ليضرب موعدًا في أولى مواجهاته مع الترجي التونسي بطل إفريقيا.

موعد مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي يوم 14 ديسمبر في كأس العالم للأندية.

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