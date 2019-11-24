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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الهلال والترجي في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
توج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق أوراوا الياباني، بعد الفوز في مباراة الإياب بهدفين مقابل لا شئ.
وتأهل الفريق السعودي إلى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر هذا العام ليضرب موعدًا في أولى مواجهاته مع الترجي التونسي بطل إفريقيا.
موعد مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي
ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي يوم 14 ديسمبر في كأس العالم للأندية.
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