الامارات | العين أول ناد إماراتي يهنئ الهلال السعودي بالآسيوية‎

شكرا لقرائتكم خبر عن العين أول ناد إماراتي يهنئ الهلال السعودي بالآسيوية‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت شركة كرة القدم بنادي العين التهنئة لفريق الهلال السعودي على تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا بفوزه على فريق اوراوا الياباني 3- صفر في مجموع المباراتين. ونشر الحساب الرسمي لنادي العين في تويتر تغريدة التهنئة عقب نهاية مباراة الإياب الآسيوية ليكون بذلك أول ناد على مستوى الدولة يهنئ الفريق السعودي باللقب. يذكر أن العين حامل لقب دوري أبطال آسيا في نسخة عام 2003 واجه فريق الهلال في النسخة الحالية من البطولة خلال مرحلة دوري المجموعات وخسر ذهاباً في استاد هزاع بن زايد بهدف نظيف وتجددت خسارته في العاصمة السعودية الرياض بهدفين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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