شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مناسبات رسم فيها «نوفمبر السعيد» البسمة على شفاه الجماهير المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتلى منتخب مصر الأولمبي عرش الكرة الأفريقية بتتويجه بلقب كأس الأمم نسخة 2019 تحت 23 عاماً، إثر فوزه على نظيره الإيفواري بهدفين مقابل هدف، على ملعب القاهرة الدولي في المباراة النهائية للمسابقة.

وسيظل الثاني والعشرين من نوفمبر هو التاريخ العالق في أذهان هذا الجيل الذهبي للكرة المصرية بعدما نجح في تذوق طعم التتويج بأمم أفريقيا تحت 23 عاماَ للمرة الأولى في تاريخ مشاركات منتخبنا الأولمبي في المعترك القاري.

Advertisements

ونجح منتخب مصر الأولمبي في الثامن عشر من نوفمبر الجاري في انتزاع بطاقة الترشح لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بشكل رسمي، عقب بلوغ المباراة النهائية لأمم أفريقيا تحت 23 عاماً، بعد انتصاره على نظيره الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة.

وعاشت الجماهير المصرية أفراح كبيرة خلال شهر نوفمبر على مدار تاريخ المستديرة في مصر، فلازالت ذكرى السابع عشر من نوفمبر لعام 1989 حاضرة في قلوب أنصار اللعبة في المحروسة، كونه اليوم الذي شهد على عودة الفراعنة للمشاركة في كأس العالم بعد غياب دام 56 عاماً، وذلك بالفوز على المنتخب الجزائري بهدف نظيف لحسام حسن في إياب الدور الفاصل.

وعلى مستوى الأندية وتمثيلها لمصر في المحافل القارية، استطاع فريق الكرة بالنادي الأهلي من حصد 5 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا خلال شهر نوفمبر، حيث عانق الأميرة السمراء في الثاني عشر من هذا الشهر لعام 2005 على حساب النجم الساحلي التونسي، ثم التتويج به من جديد في الحادي عشر من نوفمبر لعام 2006 بملعب رادس في مواجهة الصفاقسي التونسي، وفي 16 نوفمبر عام 2008 عاد الفريق الأحمر لمعانقة اللقب مرة أخرى على حساب القطن الكاميروني، كذلك في 17 نوفمبر 2012 على حساب الترجي التونسي، وحقق المارد الأحمر اللقب للمرة الأخيرة على حساب أرورلاندو الجنوب أفريقي في العاشر من نوفمبر لعام 2013.