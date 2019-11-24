الزمالك يقترب من صرف مستحقات لاعبيه...

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ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى غداً الإثنين، على ستاد السلام، فى إطار من منافسات الجولة السادسة فى بطولة الدوري المصري الممتاز ثم سيتوجه الفريق فجر الأربعاء القادم إلى الكونغو استعداداً لمواجهة مازيمبى بدوري الأبطال.
وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن تواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبه كلاً من مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.
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